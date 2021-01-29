FOX Haber'in haberini paylaşan İletişim Başkanı Altun: Ayıptır, günahtır; yapmayın

İletişim Başkanı Fahrettin Altun FOX Haber'in İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaptığı habere tepki gösterdi. Altun Twitter hesabından "FOX TV'nin yaptığı gibi yalan haber yapmak ne medya etiğine ne de insanlığa sığar. Ayıptır, günahtır. Yapmayın!" diye yazdı. Çiftçilere tarımsal destek sağlanmadığına yönelik haberde konuşan çiftçiyle röportaj yapan A Haber ise FOX'un yaptığı haberin yalan olduğunu öne sürdü.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Fikret Sefa Yeşil adlı bir çiftçi ile röportaj yapan FOX Haber, 2020 yılında çiftçilere hiç destek sağlanmadığını iddia etti.

"Hala alamadıkları 2020 desteklerini bekliyorlar" başlığıyla verilen haberde konuşan çiftçi Yeşil, "2021 Ocak ayındayız daha 2020'nin desteklerinden hiç faydalanamadık. Ne süt desteği, ne hayvan desteği ne de yem desteği alabildik" dedi.

A Haber: O çiftçiye 29 bin lira ödenmiş

A Haber'de "FOX TV'de 'destek almadım' diyen çiftçiye 29 bin TL ödenmiş" başlığıyla yayınlanan görüntülerde kanalın uzattığı mikrofona iddialarla ilgili yanıt veren Yeşil, bu kez de "Bilmiyorum, onları oğlan alıyor. Kesin olarak bir şey diyemem, parça parça aldık" ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Altun'dan Fox TV'ye sitem

A Haber'in yapmış olduğu haber sonrası İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan da paylaşım geldi. FOX TV'nin haberine tepki gösteren Altun, "Devletimizin 2020 yılında, sadece İzmirli vatandaşlarımıza sağladığı tarım ve hayvancılık desteği tutarı 719 milyon TL. Bu koskoca hakikate sırt çevirip FOX TV'nin yaptığı gibi yalan haber yapmak ne medya etiğine ne de insanlığa sığar. Ayıptır, günahtır. Yapmayın!" ifadelerine yer verdi.

Altun ayrıca A Haber'i tebrik ederek "Kamuoyunda yanlış algı oluşturan bu yalanı kısa sürede ortaya çıkaran @Ahaber’i tebrik ediyorum. Her geçen gün daha zorlu hale gelse de hakikat savunuculuğundan vaz geçmeyen sorumluluk sahibi tüm basın emekçilerimizi selamlıyorum" diye yazdı.