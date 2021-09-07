T24 LogoT24 Logo
Haberler

Su içmeye gelen çakallar fotokapanla görüntülendi

Yalova ormanlarındaki yabani hayat fotokapanlarla görüntülendi

07 Eylül 2021 20:23

Birçok yabani hayvana ev sahipliği yapan Yalova ormanlarındaki yabani hayat fotokapanlarla görüntülendi.

fotokapanyalovaçakal

Diğer Videolar

İzmir'de ambulans görevlileri hakkında suç duyurusu; "Eşimi sedyeden düşürüp gizlediler, şu anda eşim yürüyemiyor, hatta konuşamıyor'"

Arnavutköy’de bir sürücü fren yerine gaza basınca eczaneye girdi

Düzce'de kurşunlanarak öldürülen yunus balığı kıyıya vurdu

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 27 Ekim 2021

Akşener: Kabile devletleriyle bizi aynı listeye sokan vizyonu sayesinde gire gire gri listeye girdik

Jeff Bezos'un yatı, Akbük Koyu'na demir attı

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24