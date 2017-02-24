Fotoğraf çekerken tarihi bir olayı kaydetti; Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Belgesel hazırlığında olan fotoğrafçı James Balog ve arkadaşları buzulların fotoğrafını çekerken inanılmaz bir olaya şahit oldular. Olay Grönland’ta meydana geldi. James ve arkadaşları birkaç yıldır Kuzey Kutup Dairesi etrafında fotoğraflar çekiyorlardı. Amerikalı fotoğrafçı yıllardır doğa fotoğrafçılığı yapsa da iklim değişikliğine inanmıyordu. Fakat Balog ve arkadaşları, 75 dakika içinde büyük bir şehir büyüklüğündeki buz kütlesinin okyanusuna düştüğüne tanıklık etti. Fotoğrafçının yakaladığı kareler Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi ve küresel ısınmanın ne kadar tehlikeli olduğunu gözler önüne serdi.