Foto kapana takılan ayıların gülümseten 'kaşınma' görüntüleri: İki nedeni var

KuzeyDoğa Derneğince Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki ormanlığa yerleştirilen foto kapan ve video kapanlar ile ayıların kaşınma anları görüntülendi.

KuzeyDoğa Derneği, Kars'ın 33 kilometre güneybatısındaki Sarıkamış ormanlarında, 2012 yılından beri yaban hayatın yaşamını belirlemek için ısı ve harekete duyarlı sensörlü fotoğraf makineleriyle çekimler yapıyor.

Ormanlık alanda yaşayan ve dünyada tek göç edebilen ayılar olarak literatüre giren bozayıların yaşantılarına, bu kez kaşınma görüntüleri de eklendi.

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, her yıl göç eden bozayılara uydu verici takarak izlediklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Bozayılar sadece Şavşat değil Erzurum'un Şenkaya, Narman ve Oltu ilçeleri ile Kars'ın Susuz gibi ilçelerine gittiklerini ve tekrar kış uykusuna yatmak üzere Sarıkamış'a geri geldiler. Bu sezon da aynı davranışları görüyoruz. Şu anda bazı ayılar göçe başladılar. Beslenme alanlarına gidiyorlar kış uykusuna yatmak için yeterli besin topladıktan sonra geri dönüp tekrar burada kış uykusuna yatacaklar ve hayat döngülerini devam ettirecekler."

"Kaşınmayı iki sebepten yapıyorlar"

Bozayıların güldüren kaşınma hareketini ise iki nedenden dolayı yaptıklarını vurgulayan Emrah Çoban, şunları söyledi:

"Bir gerçekten sırtları kaşındığı diğeri de en önemli olan kısmı kokularını bırakmak ve kendi alanlarını belirlemek için bunu yapıyorlar. 2011 yılından beri videokapan ve fotokapanlarla çalışıyoruz. Son yıllarda keşfettiğimiz bir şey Sarıkamış'taki ormanlardaki kaşınma ağaçları üzerine çalışmalar yürütüyoruz. Bunlar başta bozayılar olmak üzere kurt vaşak ve domuzların kendilerini kaşıdıkları kokularını bıraktıkları ağaçları olarak tanımlanıyorlar. Bazı bozayılar dallara tutunarak sırtlarını kaşıyorlar. Özellikle üreme döneminde yani şu içinde bulunduğumuz mevsim döneminde bu koku bırakma davranışını daha fazla sergiliyorlar."