Foseptik çukuru kazdı, Ortaçağ dönemine ait tünel buldu

Adıyaman’da bir kişi fosseptik çukura kazarken, Ortaçağ dönemine ait 80 metre uzunluğunda ve 3’e ayrılan bir tünel yapısı bulundu.

Tarihi yapı, Adıyaman’ın Boğazkaya köyünde tesadüfen bulundu. Hacı Güngör isimli vatandaş kayın babasına ait bahçeye yaptıkları tuvalet için fosseptik çukuru kazarken bir delik fark etti. Deliği genişleterek içeri baktıklarında tüneli fark etti. Durumu Müze Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan ve beraberindeki görevliler, ihbar üzerine belirtilen yere geldi. Belirtilen tünele girmek için Müze Müdürü Mehmet Alkan ve görevlileri, bir insanın girebileceği kadar açılan delikten iple sarkarak aşağı inildi.

Tünele girildiğinde yer yer çökmelerin olduğu fark edildi. Bu çökmelerin bölgede daha önce yapılan su sondajı nedeniyle meydana gelmiş olabileceği tahmin ediliyor. Tünel içerisinde incelemede bulunan Alkan ve görevliler, tünelin yaklaşık 80 metre uzunluğunda olduğu, 3 kola ayrıldığını tespit etti.

Çökmelerden dolayı tünelin tam uzunluğu tespit edilemedi. Genişliği 5 metreden fazla olan tünelin askeri amaçla kullanılmış olabileceği ifade ediliyor.

Müze Müdürlüğünün, tünel yapısının tescili için Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Kuruluna başvuracağı öğrenildi.