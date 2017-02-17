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Foseptik çukuruna düşen yarış atı böyle kurtarıldı

17 Şubat 2017 19:51

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki çiftlikte foseptik çukuruna düşen yarış atı, itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu kurtarıldı. İnegöl ilçesine bağlı Şibali Mahallesi yolu üzerinde Gökhan Yakışıklı'ya ait 20 yarış atının bulunduğu çiftlikteki atlardan biri, ahırın kenarında bulunan üzeri metal saç ile kapalı foseptik çukurunun üzerinde durdu. Hareket edince metal saçın kayması at, bir anda foseptik çukuruna düştü. Kafa kısmı çukurun dışında kalan atın çıkardığı sesleri duyan çiftlik sahibi Gökhan Yakışıklı hayvanı kurtaramayınca, İnegöl İtfaiyesinden yardım istedi. Olay yerine gelen İnegöl İtfaiyesi Arama Kurtarma Ekipleri, yoğun çaba harcadı. Çukura düşen ata zarar gelmemesi için ekipler, İnegöl Belediyesi Şantiyesinden kepçe çağırdılar. Olay yerine gelen kepçe yardımı ile halatlara bağlanan at çıkarıldı. 10 bin lira değerindeki 5 yaşında olan safkan Arap atının kurtarılmasına sevinen işyeri sahibi Gökhan Yakışıklı, İnegöl Belediyesi ve İtfaiye ekiplerine 10 dakikada olay yerine gelip yardım ettikleri için teşekkür etti. Çukurdan kurtarılan atın yaralanmadığı belirtildi.

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Bursayarış atıfoseptik çukurukurtarıldıyaralıİnegölGökhan Yakışıklı

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