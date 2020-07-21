Foseptiğe düşen yavru köpekler kurtarıldı

21 Temmuz 2020 18:21
Bursa'nın İnegöl ilçesinde foseptik çukuruna düşen 4 yavru köpeği belediye ekipleri kurtardı
Edinilen bilgiye göre, Sungurpaşa Mahallesi'nde 4 tane yavru köpeğin foseptik çukuruna düştüğünü gören vatandaşlar, 153’ü arayarak durumu İnegöl Belediyesi Çözüm Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine köye ulaşan İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kuyuya düşen yavru köpekleri bulundukları yerden çıkardı.
Köpeklerin kontrol için İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezine götürüldüğü bildirildi.
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