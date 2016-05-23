Formula 3'te feci kaza!

Amerikalı pilot Ryan Teveter’ın aracı yoldan çıkarak pistin yanındaki toprak zemine girdi. Teveter aracını tekrar yola sokmayı başardı. Bu sırada kalkan yoğun toz bulutundan dolayı Amerikalı pilotun aracını göremeyen Li Zhi Cong, Teveter’ın aracına çok sert bir şekilde çarptı. Çin pilotun aracı metrelerce havalanarak yere çakıldı. Amerikalı pilot Teveter kazadan yara almadan kurtuldu ve otomobilinden yürüyerek çıktı. Teveter’a arkadan çarpan ve aracı metrelerce havalanarak takla atan Li Zhi Cong’un ise vucüdunda küçük yaralanmalar olduğu, tedavisinin sürdüğü açıklandı.