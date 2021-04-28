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Formula 1 yeniden Türkiye'de | İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Bu sesi özlemiştik

Türkiye Grand Prix'si, 11-13 Haziran'da gerçekleştirilecek

28 Nisan 2021 19:10

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2021 sezonu takvimine dahil edilen Türkiye Grand Prix'si, 11-13 Haziran'da gerçekleştirilecek. Formula 1 Dünya Şampiyonası Kanada'nın çekilmesiyle birlikte, 11-13 Haziran'da İstanbul Park'ta gerçekleşecek. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Formula 1  ile ilgili gelişmeyi Twitter'dan duyurdu. Vali paylaşımında "Bu sesi özlemiştik. Formula1 heyecanı yeniden İstanbul’umuzda F1 yarışları 12-13 Haziran’da Intercity İstanbul Park’ta olacak" ifadelerini kullandı.

 

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