Formula 1, 2022 sezonunun introsunu paylaştı

Formula 1’in 2022 sezonu için hazırlanan tanıtım videosu yayınlandı. Formula 1 2022, Bahreyn’de bugün antrenman turlarıyla başlayacak ilk yarışla start alıyor.

Formula 1'in resmi Twitter hesabından 2022 sezonunun jenerik videosu yayınlandı. 2022 Formula 1 sezonu, bu hafta sonu (18 - 20 Mart) gerçekleştirilecek olan Bahreyn Grand Prix'si ile başlayacak. Geçtiğimiz sezon Max Verstappen ile Lewis Hamilton arasındaki mücadeleden dolayı Formula 1'e olan ilgi önceki senelere göre çok fazla olduğu görütülüyor. Pazar günkü ana yarışla birlikte üç günlük mücadele ile pilotlar ve takımlar sezona iyi bir başlangıç yapmaya çalışacak.