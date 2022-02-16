Flash TV'den istifa eden Seyhan Soylu: Kanalda ekonomik kriz var, toplu istifalar oldu

Televizyon programcısı Seyhan Soylu, Flash TV'den istifa etmesinin ardından yaptığı açıklamada, kanalda ekonomik kriz yaşandığını, maaşların aylarca ödenmediğini ve bu nedenle toplu istifaların yaşandığını iddia etti.

Kanalda, Seyhan Soylu'nun möoderatörlüğünü üstlendiği 'Al Sana Haber' ekibi Flash TV'den istifa etmişti.

Soylu Youtube üzerinden devam eden programında Flash TV hakkında iddialarda bulundu. Kanalın krizde olduğunu belirten Soylu maaşlarını alamayan 7 çalışanın istifa ettiğini ve istifaların devamının geleceğini öne sürdü. Soylu, "Şu an Flash TV de toplu istifa var. Personelin yarısı ayrıldı diğer yarısı da bu hafta iş bırakmak istiyor maaş alamadıkları için. Daha önce Flash TV kapanmadan önce de personele 5 aylık maaş ödeyemediklerinden dolayı personel iş bırakmıştı" dedi.

Kanalda bazı çalışanlara ayrıcalık tanındığını da söyleyen Soylu konu ile ilgili şunları söyledi:

"Şu anda Flash TV de 28 kişi teknik personeli vardı. Cuma günü bizim istifamızdan bir gün önce maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle 7 kişi istifa etmişti, bugün de 7 kişi istifa ediyor. Toplam personelinin yarısını kaybediyor. İşin kötüsü çalışacak yeni personel de Flash TV’ye gelmiyor. İnsan emeğinin karşılığımı alamazsa niye gelsin çalışsın?

Perşembe günü istifa eden çocuklar bana gelip ‘Abla biz 45 gündür paramızı alamıyoruz’ dediklerinde siz paranızı alamazsanız ben burayla ilgili bir şey yapmam zaten benimle de ilgili sıkıntılar var' dedim."