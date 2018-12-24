T24 LogoT24 Logo
Haberler

Flamingolar İzmir'i sevdi

24 Aralık 2018 15:20

İzmir'in Balçova ilçesindeki İnciraltı sahilinde bulunan Çakalburnu lagününü kendilerine mesken edinen, doğadaki nadir kuş türlerinden flamingolar, bölgeyi sevdi. İzmir'de, kış mevsiminde hava sıcaklığının iyice düşmesiyle konumu nedeniyle kuşların sığındığı liman olan İnciraltı sahili, flamingoların evi haline geldi. Havanın soğumasıyla Gediz Deltası'na göre daha az rüzgar alan ve daha güvenli bu bölgeye gelen flamingoların sayısı arttı. Tüyleri beyaz ve pembe, kanat uçları siyah olan, 1- 2 metre uzunluğundaki flamingolar yüzerken de gökyüzünde süzülürken de güzel görüntüler oluşturuyor. Pek çok su kuşundan farklı olarak tuzlu sularda yaşayan flamingoların pembe zarafeti, fotoğraf tutkunlarının ve doğaseverlerin ilgisini çekti. Bölgeyi evleri olarak benimsediği sanılan flamingoları yaşam alanlarında rahatsız etmeyen İzmirliler de onları benimsedi.

ETİKETLER

flamingoizmirsevdigöçkuş

Diğer Videolar

Kızı korkmasın diye bomba seslerini oyuna dönüştüren Suriyeli baba: Kızımın savaşla ilgili hiçbir şeyi hissetmemesini sağlıyoruz

Market arabasıyla hırsızı böyle yakalattı

Grup Gündoğarken’in ‘Nereden Nereye’ şarkısına sansür

Köprüde intihar girişiminde bulunan genci Eski bakan Veysel Eroğlu, ikna etti

Elazığ'da deprem sonrası ağır hasarlı binanın yıkılma anı kamerada

Hayvan SOS: Apartman garajında 2 gün mahsur kalan kedi kurtarıldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Cinsellik temalı sohbet videosu 3 milyon kez izlenen influencer Cansu...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Karantinadaki yolculara porno film teklifi...

Güldür Güldür Show'un Almanya Turnesi kanlı bitti; 1 kişi hayatını...

Eski AKP kurucularından Abdüllatif Şener, dönemin MGK toplantısında ‘FETÖ ile...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Cinsellik temalı sohbet videosu 3 milyon kez izlenen influencer Cansu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24