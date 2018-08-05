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'Flamingo cenneti' Düden Gölü'nde kuraklık tehlikesi

05 Ağustos 2018 15:32

İsmail AKKAYA-Hasan DÖNMEZ-Mehmet YILMAZ/KONYA, (DHA) - KONYA'nın Kulu ilçesinde, çoğu flamingo olmak üzere 185 kuş türüne ev sahipliği yapan Düden Gölü'nde, kontrolsüz sulama ve küresel ısınma nedeniyle başlayan kuraklık yüzünden kuşların yaşam alanı daralmaya başladı. Kulu Belediye Başkanı Ahmet Yıldız, 'flamingo cenneti' olan gölün, dereler ve arıtma tesisinden akan sularla beslendiğini belirterek, ''Değirmenözü Çayı'yla gölün kurumasını engellemeye çalışıyoruz. Zaman zaman su seviyesi azalıyor. Hayvanların yaşamasına engel bir durum yok; ama yaşam alanları daralıyor'' dedi.

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