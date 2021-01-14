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Fırtınanın uçurduğu çatılardan böyle kaçtılar

14 Ocak 2021 10:50

Erzincan’ın Otlukbeli ilçesinde fırtınanın uçurduğu çatılardan kaçan vatandaşların panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Otlukbeli ilçesinde fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Saatte hızı 90 kilometreyi bulan fırtına 20’e yakın evin çatısını uçurdu, elektrik nakil hatlarında zarar oluştu. Fırtına anında çatıların uçma anları ve vatandaşların yaşadığı panik bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Fırtınadan Otlukbeli’nin yanısıra Çayırlı ilçesine bağlı köyler de etkilendi. Cennetpınarı köyünde 1 ahır, 1 depo, Hastarla köyünde 1 konut, Yukarıçamurdere köyünde 1 konutta zarar oluştu.

Can kaybının yaşanmadığı fırtınada maddi hasar tespiti için AFAD ekipleri çalışma başlattı.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden Erzincan için fırtına uyarısı yapıldı. Uyarıda, “14 Ocak 2021 tarihi saat 00.00’dan başlayarak, 14 Ocak 2021 saat 23.59’a kadar Erzincan genelinde güney yönlerden esecek olan orta kuvvetli rüzgarın aralıklı olarak kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklenmektedir. Beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri vb. oluşması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” denildi.

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