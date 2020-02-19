Fırtınada türbülansa giren uçakta panik anları

Belçika'ya sefer yapan Ryanair şirketine ait yolcu uçağı, Dennis fırtınası nedeniyle türbülansa girdi. Uçakta buluınan yolcuların yaşadığı panik anları kameralara yansıdı.

Fas'ın Ucda kentinden Belçika'nın başkenti Brüksel'e giden yolcu uçağı, Belçika hava sahasına girdiği sırada Kuzey Avrupa'yı etkisi altına alan Dennis fırtınası nedeniyle türbülansa girdi. Uçakta kaydedilen görüntülerde, yolcuların ağladığı ve bağırdığı, bazılarının ise dua ettiği duyuluyor.



Kısa süreli türbülansa giren uçak Brüksel Güney Charleroi Havaalanı'na güvenli iniş yaptı.