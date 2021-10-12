Fırtınada caminin minaresi uçtu: O anlar kamerada

Aydın'ın Nazilli ilçesinde aniden bastıran sağanakla birlikte etkili olan fırtına, minarelerin külahını devirdi, çatıları uçurdu, ağaçları devirdi.

Kent merkezi ve bazı ilçelerinde, saat 15.00 sıralarında aniden başlayan sağanak ile birlikte fırtına etkili oldu. Yaklaşık 15 dakika süren yağmur ve fırtına İsabeyli Mahallesi'nde ağaçları kökünden söküp, devirdi. Galericiler sitesinde ise bir oto galerinin çatısının çökmesine neden oldu. Çöken çatı otomobillerin üzerine düştü, galeride ve araçlarda büyük çapta maddi zara oluştu.