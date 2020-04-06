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Kırklareli'de fırtına nedeniyle çatılar uçtu, iş yerlerinin camları kırıldı

06 Nisan 2020 16:35

Kırklareli’nde etkisini sürdüren fırtına nedeniyle kentte bazı işyerlerinin camları kırıldı, bazı evlerin de çatılar uçtu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün fırtına için turuncu uyarı verdiği Trakya genelinde şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor.

Dün geceden beri etkili olan fırtına nedeniyle Kırklareli’de bazı iş yerlerinin camları şiddetli rüzgardan kırılarak yerlere saçıldı.

Ayrıca bazı evlerin çatıları da şiddetli rüzgardan dolayı uçtu.

Şiddetli fırtına kent geneline etkisi sürdürüyor.

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