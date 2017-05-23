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First Lady'den Donald Trump'a tepki

23 Mayıs 2017 01:27

ABD Başkanı Donald Trump, çeşitli temaslarda bulunmak üzere İsrail'e ziyarette bulundu. Tel Aviv'de gerçekleşen ziyarette uçaktan inen Trump çiftine İsrail lideri Netenyahu ve eşi eşlik etti. Bu esnada 'first lady' Melania Trump'ın eşi Donald Trump'a verdiği tepki ise basın mensuplarının gözünden kaçmadı. ABD Başkanı Donald Trump, kırmızı halıdaki yürüyüş esnasında kendisinden geride yürüyen eşine elini uzattı. Melania Trump ise bu isteği geri çevirerek, ABD Başkanı'nın eline vurdu. Melania Trump'ın, Suudi Arabistan'daki karşılama töreninde Trump'ın 5 metre kadar gerisinde tek başına yürümesi gündem olmuştu. First Lady'nin, o manzarada kendisiyle ilgilenmeyen ve yalnız bırakan eşine, İsrail'de bu hareketiyle tepki gösterdiği iddia edildi.

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