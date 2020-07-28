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Firmaları tehdit ederek rüşvet alan vergi müfettişi ve serbest muhasebeci yakalandı

28 Temmuz 2020 15:08

Ankara Emniyeti Gasp Büro Amirliği ekipleri 6 aydır takibe aldıkları vergi müfettişi ve serbest muhasebeci olan iki zanlıyı firmaları tehdit ettikleri ve rüşvet istedikleri gerekçesiyle yakaladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, vergi müfettişi ve serbest muhasebeci olan iki kişiyi firmaları çeşitli sebeplerle ceza yazacakları tehdidi ile rüşvet istedikleri gerekçesiyle gözaltına altı. Edinilen bilgilere göre vergi müfettişi olarak görev yapan İ.B isimli zanlının defter ve belgelerini incelediği firmalardan rüşvet istediği bilgisine ulaşıldı. Çalışmalarını derinleştiren polis ekipleri, 6 aylık takip sonucunda; Vergi Müfettişi İ.B isimli zanlının, inceleme yaptığı firmaları ceza yazacağı şeklinde korkuttuğu, sonrasında sizi bir arkadaşım arayacak onunla gerekli görüşmeyi yaparsınız, inceleme ile ilgili olumsuzluk çıkmaz diyerek rüşvet istettiği ortaya çıktı. Serbest Muhasebecilik yapan F.K isimli kişinin ise bu telefon görüşmelerini gerçekleştirdiğini bunun üzerine yüksek oranlarda rüşvet almaya çalıştıkları belirlendi. Son olarak bir Turizm ve Taşımacılık firması sahibinden 65 Bin TL rüşvet istedikleri tespit edildi.

Seri numaraları tespit edilen 65 Bin TL parayı F.K.'nın Vergi Müfettişi İ.B'nin iş yeri yakınında teslim ettiği görüldüğü sırada her iki şüpheli de suçüstü yakalandı. Şüpheliler İ.B. ve F.K. haklarında hazırlanan tahkikat evrakı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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