Fırat Tanış, 'Bir Zamanlar Anadolu'da'nın galasına neden gitmediğini yıllar sonra açıkladı

Tiyatrocu ve oyuncu Fırat Tanış, Bir Zamanlar Anadolu'da filminin galasına o dönem klinikte olduğu için gitmediğini açıkladı.

Ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan’nın 'Bir Zamanlar Anadolu’da filminde 'Kenan' karakterine hayat veren Fırat Tanış’ın önce filmin galalarına sonra da dublaja gitmemesi büyük tartışma yaratmıştı. Tanış’ın dublaja gitmemesi nedeniyle Kenan karakterini başka biri seslendirmişti. Nuri Bilge Ceylan’ın bu olaydan sonra Fırat Tanış’ı defterden tamamen sildiği öne sürülmüştü. "Klinikteydim" Okan Bayülgen’in programına konuk olan Tanış, söz konusu döneme açıklık getirdi. Tanış, Okan Bayülgen’in “Neden dublaja gitmedin?” sorusuna rolü ve filmle bir problemi olmadığını belirterek "Klinikteydim" yanıtını verdi.