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Fırat Kalkanı operasyonunda ikinci aşama; Türk tankları Çobanbey'e girdi

03 Eylül 2016 17:29

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait tanklar Cerablus'un ardından Çobanbey'den de Suriye'ye girdi. Sınırın diğer tarafında Özgür Suriye Ordusu ve IŞİD arasında şiddetli çatışmalar gerçekleşiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, bölgeyi IŞİD’den temizlenerek sınır güvenliğinin sağlanması amacıyla başlattığı 'Fırat Kalkanı' harekatının 11’inci gününde tank ve zırhlı personel taşıyıcıları öğle saatlerinde Kilis’in Elbeyliİlçesi’nden Suriye’nin Rai kasabasına girdi. Karkamış’tan sonra Elbeyli’den de tankların girişi sırasında sınırda konuşlu birlikler, IŞİD kontrolündeki bölgeleri Fırtına obüsleriyle yoğun top atışlarıyla ateş altına aldı.

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CerablusFırat Kalkanı harekatıSuriyeTürk tankları

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