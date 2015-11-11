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Finding Nemo'nun devam filminden yeni fragman

11 Kasım 2015 02:47

Andrew Stanton ve Lee Unkrich tarafından yönetilen ve Pixar stüdyoları tarafından vizyona aktarılan 2003 yapımı Kayıp Balık Nemo, 12 yılın ardından sessizliğini bozdu. İlk filmi ile bir palyaço balığı olan Marlin ve onun çocuğu olan Nemo'nun yaşamını konu alarak seyircilerin karşısına çıkan ekip, bu sefer ise Dory isimli balığın yaşamı ile bizleri karşılıyor. Finding Dory isimli animasyon filmi ile,unutkanlığı ile bizleri güldüren Dory'nin ailesini bulma macerası bizleri bekliyor. Andrew Stanton ve Angus MacLane ikilisi ile yönetilecek olan yapıt içerisinde; Ellen Degeneres, Idris Elba, Dominic West, Diane Keaton ve birçok yıldız oyuncu da sesleri ile hayat bulacak. Finding Dory, 17 Haziran 2016 tarihinde vizyonlarda olacak.

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