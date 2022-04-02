Fındıklı'da devlet hastanesindeki çöp kutuları, üzerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi yazdığı gerekçesiyle kaldırtıldı

Rize'nin Fındıklı ilçesinde, devlet hastanesinin önünü konulan çöp kutuları, üzerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi yazdığı gerekçesiyle kaldırıldı.

Duruma tepki gösteren Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, devlet hastanesinin önüne gelerek tepkisini dile getirdi. Burada bir basın açıklaması da yapan Çervatoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından dayanışma amacıyla kendilerine gönderilen çöp kutularının AKP ilçe başkanı tarafından kaldırtıldığını iddia etti.

"Burası bir şahsın veya AKP ilçe başkanının hastanesi değil ki olsa bile oraya da hizmet veririz" diyen Çervatoğlu, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bize gönderdiği küllükleri isminden rahatsız olarak kaldıran bir AKP zihniyeti var burası Türkiye Cumhuriyeti mi yoksa AKP'nin bir şirketi mi? İlçe başkanı bir telefonla bunları nasıl kaldırtabilir?" diye sordu.

Çervatoğlu, açıklamasının devamında Rize belediye başkanı ve valisine de seslenerek tepkilerini göstermeleri gerektiğini belirtti.