Fındıklı Belediyesi'nin çağrısıyla halk, Karadeniz türküleri eşliğinde parke taşı döşedi

Fındıklı'da halk, Fındıklı Belediyesi'nin çağrısıyla "meci" usulüyle kentin sokaklarına Karadeniz türküleri eşliğinde horon oynayarak parke taşı döşedi. Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, "Biz ne yaptıysak ne yapacaksak halkımızla birlikte halkımız için yapacağız. Söz, yetki ve kararın Fındıklı halkında olduğu bir Fındıklı anlayışını hayata geçireceğiz. Bu ‘meci’ kültürü toplumun dünden beri geleneklerinde var olan kadim kültürümüzün tekrar yaşatılmasıdır" dedi.

Rize'nin Fındıklı ilçesinde halk, Fındıklı Belediyesi'nin, "Halk için halkla birlikte… Tulumla, türküyle, dayanışmayla, meciyle…" çağrısıyla sokaklara Belediye Başkanı CHP'li Ercüment Şahin Çervatoğlu ile birlikte parke taşı döşedi. Tulum ve gitar eşliğinde türkü söyleyip horon oynayan yurttaşlar, kent için birlikte çalıştı.

"Fındıklı halkının, taş üstüne taş koyduğu bir gün"

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Fındıklı Belediye Başkanı CHP'li Çervatoğlu, "2021 yılının son günleri. Fındıklı halkıyla birlikte 'meci' anlayışını ortaya koyuyoruz. Bu anlayışla halkın olanı halka teslim ediyoruz. Fındıklı halkının, taş üstüne taş koyduğu bir gün. Her şeyiyle kendi ürettiğimizin, taşı kendi ürettiğimizin, işçiliği kendimizin Fındıklı halkıyla birlikte burada halkın emeğini halka teslim ediyoruz" dedi.

"Yarın yanağından gayrı her şeyi paylaşarak yapabilmek"

Meciye değinen Çervatoğlu, "Toplumcu belediyecilik anlayışıyla halkın katılımını önemsiyoruz. Halkımıza rağmen değil, halkımızla birlikte üretmeye çalışıyoruz. Biz ne yaptıysak, ne yapacaksak halkımızla birlikte halkımız için yapacağız. Söz, yetki ve kararın Fındıklı halkında olduğu bir Fındıklı anlayışını hayata geçireceğiz. Bu meci kültürü toplumun dünden beri geleneklerinde var olan kadim kültürümüzün tekrar yaşatılmasıdır. Yarın yanağından gayrı her şeyi paylaşarak yapabilmek ve toplumun olan işi kamuya teslim etmek" diye konuştu.

"Halkımız burada emek düzeni yaratıyor"

Çervatoğlu, Fındıklılı yurttaşların meciye katılımının yüksek olduğunu belirtirken, "Biz çağrı yaptık. Yemeğiyle, işçiliğiyle hep beraber burada 2021 yılında birileri soygun düzeni, rant düzeni yaratırken halkımız burada emek düzeni yaratıyor; emeğe saygı göstererek halkın kendi çıkarlarını koruduğu ve kendisinin yönettiği bir anlayışı hayata geçirmeye çalışıyor" sözleriyle anlattı.

Yurttaşlar, tulum ve gitar eşliğinde türküler söyleyerek, horon oynayarak, kent sokaklarına Fındıklı Belediye Başkanı Çervatoğlu ile birlikte taş döşediler.

Kaynak: ANKA