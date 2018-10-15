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Fındık üreticisi isyan edip, fındık ağaçlarını kesti: Zenginlerin yattaki mazotu 1 lira, bizimki 7 lira

15 Ekim 2018 16:58

Düzce'nin Musababa köyünde, Yaşar Özcan, fiyatların istenilen düzeyde olmadığı ve Toprak Mahsulleri Ofisi'nce (TMO) üreticiden fındık alınmadığı gerekçesiyle 6 dönümlük bahçesindeki fındık ağaçlarını kesti. Musababa köyünde yaşayan ve fındık yetiştiriciliği Yaşar Özcan, fiyatların istenilen düzeyde olmadığı belirterek, TMO tarafından üreticiden fındık alınmadığını söyledi. 6 dönümlük fındık bahçesi olan Özcan, tepki amacıyla kesim motorlarıyla ağaçlarını kesti. Fındığın artık para yapmadığını belirten Özcan, "Fındık 12 TL, kabuğunun tonu 500 lira. Yetkililere sesleniyoruz. Bizim yapacak bir şeyimiz kalmadı. En son keseceğiz, bu dertten de kurtulacağız. Herkesin gözü aydın olsun. Yerine hiçbir şey dikmeyeceğim. Hiçbir ürün para yapmıyor. Fındığı sökenin desteklemesi de kaldırılmış. Garibin yüzü hiç gülmüyor" dedi. Köydeki fındık üreticilerinden Hayri Uysal da "Bu yıl ilk defa MHP milletvekili, Meclis'te fındık üreticisinin isyanını dile getirdi. Fındık bahçesinin hali; söktük, attık. Para yapmayan mahsule ırgatlık yapmanın anlamı yok. Para yapmadıktan sonra fındıkçılık yapmanın bir anlamı kalmadı ki. Maliyeti belli, yevmiye 100 TL. Bunun işçiliği, ilacı, filizi, gübresi nasıl çıkacak bunun altından üretici? Hali perişan. Üretim maliyeti, işçiliğini kendin yaparsan 11 TL; gübresi, kazması, filizi, dalı, ilaçlaması, toplaması, servisi, getirmesi, kurutması, harmanı bunun içinden çıkılacak gibi değil. Toplam 6 dönüm fındık kestik. Artık altından çıkamıyoruz. Yerine kesinlikle mahsul ekmeyi düşünmüyoruz. Boş dursun, daha karlıyız" diye konuştu. Fındık üreticilerinden Aydın Özdemir ise "Harman makinesinin, yerli işçinin, yabancı işçinin, 15 yaşındaki küçük işçinin fiyatları açıklandı. Fındığın fiyatı neden açıklanmıyor?" dedi.

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