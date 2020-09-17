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Boğaziçi Üniversitesi'nde eylem yapmak isteyen Bimeks işçilerine müdahale: Çok sayıda gözaltı

İşçiler, Boğaziçi Üniversitesi’nde ders veren patronları Vedat Akgiray’ı protesto etti

17 Eylül 2020 17:50

İstanbul Boğaziçi Üniversitesi’nde ders veren patronları Vedat Akgiray’ı protesto etmek isteyen Bimeks işçilerine polis müdahale etti. Çok sayıda işçinin gözaltına alındığı öğrenildi. 

Bimeks işçilerinin bugün birikmiş maaşlarını ve tazminatlarını alamadan işten çıkarıldıkları gerekçesiyle saat 13.00’te Boğaziçi Üniversitesi’nin kapısı önünde başlattıkları eylem öncesinde, çok sayıda çevik kuvvet ve sivil polis okul kapısının önünü ablukaya aldı. Gerçekleştirilen basın açıklaması sonrası polis, eylemin devam etmesi halinde müdahale edeceği anonsunu yaptı.

Boğaziçi Üniversitesi’nde ders veren patronları Vedat Akgiray’ı protesto etmek isteyen işçilerin gözaltına alındığı bildirildi. Çok sayıda gözaltı olduğu öğrenildi. 

"Finans 'Profesörü' Vedat Akgiray ders değil hakkımızı versin." diyen işçiler, eski patronları Akgiray’ın profosörluk yaptığı Boğaziçi Üni. önünde bir günlük oturma eylemi yapacaktı.

 

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