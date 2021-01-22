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Finans merkezinde işçilerin kaldığı konteynerler yandı

22 Ocak 2021 11:17

Ümraniye’de bulunan finans merkezindeki şantiyede, işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Alevlere teslim olan iki konteyner kullanılamaz hale gelirken olayda can kaybı ya da yaralanma olmadı.

Yangın, Ümraniye’de bulunan finans merkezinde saat 09.45 sıralarında çıktı. Şantiyede bulunan ve işçilerin kaldığı konteynerlerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlere teslim olan konteynerleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Yangın nedeniyle gökyüzüne yoğun dumanların yükseldiği görüldü. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yanan iki konteyner kullanılamaz hale geldi. Yangının söndürülmesinin ardından polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

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