'Filozof' Atakan sosyal medyanın gündeminde: Eğitim ve adalet sistemini düzeltmeliyiz

Bir sosyal medya kullanıcısının kitap fuarı ziyareti sırasında karşılaştığı ve kitap hakkındaki konuşmalarını paylaştığı Atakan isimli çocuk sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Atakan'ın kitaplar ve felsefe hakkındaki sözleri binlerce kez paylaşılırken sosyal medyada kendisine 'Filozof' lakabı yakıştırıldı.

Bir sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan videoda, Nietzsche'den, Aristo'ya Jean Jack Rousseau'dan Spinoza'ya birçok kitabı okuduğunu söyleyen Atakan'ın, adalet, demokrasi ve eğitim gibi kavramlara yaptığı yorumlar dikkat çekti. Bir konuşmasında,"İlk olarak eğitim sistemini düzeltmeliyiz. Daha sonra adaletin değiştirilmesi gerekmektedir. Ama zaten eğitim sistemini değiştirsek zaten adalet sistemi değişecektir" diye konuşan Atakan'ın sözleri büyük takdir topladı.

Psikiyatrist olmak ve otizmin tedavisini bulmak istediğini ifade eden Atakan, felsefe ile ilgilendiğini de söyledi.