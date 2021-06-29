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Filiz Akın, Fatma Girik ve Türkan Şoray'dan doğum günü kutlaması

29 Haziran 2021 09:01

Yeşilçam’ın ünlü oyuncuları Filiz Akın, Fatma Girik ve Türkan Şoray doğum günü kutlaması için bir araya geldi. Türk sinemasının ‘Sultan’ mahlaslı usta oyuncusu Türkan Şoray, 76 yaşına bastı.

Filiz Akın, Fatma Girik ve Türkan Şoray doğum günü kutlaması için bir araya geldi.

Filiz Akın, doğum günü kutlamasıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Benim Kraliçe Arkadaşım, bu Coğrafyanın En Güzel Kadını, milyonların gönlünde taht kurmuş Türkan Şoray’ımız; Kızınla, Ailenle, sevdiklerin ve sevenlerinle nice sağlklı, başarılı, bazı günler birlikte olabileceğimiz nice keyifli yılların ;doğum günün kutlu olsun. İyilik dilekleri ve güzel duygular için çok teşekkürler” ifadelerini kullandı.

Filiz AkınFatma GirikTürkan Şoraydoğum günü kutlaması

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