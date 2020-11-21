Filyasyon görevlisine saldırdı, ben polisim dedi

Sosyal medyada yayılan videoda Koronavirüs vakalarının temas takibini yapan filyasyon ekibi ve bir otomobil arasında yol tartışması yaşandı, şoförler birbirine girdi.

Otomobil kullanan şoför kendini ‘’Ben polisim’’ diyerek savundu.



Hasta nakil aracının şoförünün ifadesine göre Koronavirüs vakasına yetişmeye çalışırken bir otomobille aralarında tartışma yaşandı.

Tartışmanın ardından otomobilinden inen ve filyasyon görevlisine saldıran otomobil şoförü kendilerini ayırmaya gelen vatandaşa ‘’Ben polisim polis’’ diye bağırdı.



Saldırıya uğrayan filyasyon görevlisi olayla alakalı şikayetçi olduğunu söyledi.





