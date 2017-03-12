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Filistinli çocuk, Erdoğan'ın 'Rabia' işaretini 'çak' sandı

12 Mart 2017 22:10

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ödül verdiği 10 yaşındaki Filistinli gazeteci Janna Jihad zafer işareti yapınca, Erdoğan eliyle göstererek 'Rabia' işareti yapmasını istedi. Ancak Jihad, bu kez de Cumhurbaşkanı'nın kendisiyle 'çak' yapmak istediğini zannederek, 5 parmağını kaldırıp bekledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Diyanet Vakfı Uluslararası İyilik Ödülleri'nde ödül alanlardan biri, 10 yaşındaki amatör gazeteci Janna Jihad'dı. Jihad, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

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Filistinli çocukTayyip ErdoğanJanna JihadRabia işaretiödül töreniçak

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