Filistinli çocuk, Erdoğan'ın 'Rabia' işaretini 'çak' sandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ödül verdiği 10 yaşındaki Filistinli gazeteci Janna Jihad zafer işareti yapınca, Erdoğan eliyle göstererek 'Rabia' işareti yapmasını istedi. Ancak Jihad, bu kez de Cumhurbaşkanı'nın kendisiyle 'çak' yapmak istediğini zannederek, 5 parmağını kaldırıp bekledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Diyanet Vakfı Uluslararası İyilik Ödülleri'nde ödül alanlardan biri, 10 yaşındaki amatör gazeteci Janna Jihad'dı. Jihad, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.