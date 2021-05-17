Filistinli 13 yaşındaki çocuk Gazze’den dünyaya rap şarkıya seslendi: Acıyı mı görmek istiyorsun, insanların yüzlerine bir bak

Filistinli 13 yaşındaki Abdurrahman eş-Şanti, bölgede yaşanan savaşa dikkat çekmek için rap şarkı söyledi.

Filistin'de yaşananları rap şarkısıyla anlatan eş-Şanti, şarkısında "Filistin on yıllardır işgal altında ama yüzyıllardır bir vatan" sözlerine yer verdi.

TRT'nin haberine göre, bölgede bir süredir devam eden İsrail saldırılarıyla ilgili yeni bir şarkı hazırlayan eş-Şanti, halkının yaşadıklarını dünyaya duyurmaya çalışıyor.

Abdurrahman'ın İsrail saldırıları sonrasında yıkılan binaların önünde kaydettiği ve sosyal medya hesabından paylaştığı şarkının sözleri ise şu şekilde:

"Filistin on yıllardır işgal altında ama yüzyıllardır bir vatan. Bu topraklar ailemin nesiller boyu anılarıyla dolu. Bu barış sembolünü ekip büyüttüğü zeytin ağaçları insanların aç kalmayacağının temini. Kısıtlamalarla yaşamak, işgal ile bastırılmak. Acıyı mı görmek istiyorsun? İnsanların yüzlerine bir bak. Bildiğiniz tek evden kovulduğunu hayal edin. Bizler canlarımız için dua ediyorken, onlar evlerimize sahip olmak için dua ediyorlar.

Tüm bu olanları kelimelere dökmek kolay değil. Küçük kız kardeşime bakıyorum. O bunu hak ediyor mu? Eşit şekilde muamele görmediği, doğduğu yeryüzünden özgürce yaşamasını reddeden bir dünyada büyümeyi. Bu toprakları işgal etmek istiyorlar. Ama hayır aklımı işgal etmelerine izin vermeyeceğim. Hayatıma dair yazarken burayla dolu olacağım.

Çünkü tek misyonum insanlara sesimizi duyurmak. Bu sözler Şeyh Cerrah için. Umarım fark yaratabilirler. Çünkü aynı şey 48'de yaşandı. Dedemler tahliye edildi ve mülteci kampına gitmeye zorlandı. Ama biliyorsun Gazze'de hiçbir şey değişmedi. Bir daha geri dönemediler.

İşte bugün olduğum yer böyle. Hayatta olup olmadığımı öğrenmek için kuzenlerim arıyor. Göğü aydınlatan havai fişeklerin olmadığından emin olmak için bayramı kutlamaya ve inancımızı korumaya çalışıyor"