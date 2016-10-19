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Filipinler'de polis aracı eylemcilerin arasına daldı: 50 yaralı

19 Ekim 2016 17:28

Filipinler'in başkenti Manila'daki ABD Büyükelçiliği önünde protestocularla güvenlik güçleri arasında çıkan arbedede, polis aracının göstericilerin arasına dalması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. ABD'nin takımadadaki askeri varlığını protesto etmek için büyükelçilik önünde toplananlara, göz yaşartıcı gaz ve copla müdahale edildi. Müdahale sırasında çıkan arbedede polisin aracıyla göstericilerin arasına daldığı belirtildi. Olaylarda 50 göstericinin yaralandığı, beşinin hastanede tedavi altına alındığı kaydedildi.

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