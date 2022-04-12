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Filipinler’i vuran tropikal fırtınada can kaybı 42’ye yükseldi

17 binden fazla kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı

12 Nisan 2022 20:47

Filipinler’de tropikal fırtına Megi’nin yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 42’ye ulaştı.

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