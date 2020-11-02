T24 LogoT24 Logo
Haberler

Filipinler’i vuran Goni Tayfunu’nda 16 ölü

02 Kasım 2020 12:18

Filipinler’i vuran Goni Tayfunu’nda can kaybı 16’ya yükselirken, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin zarar gören bölgelerde inceleme başlatacağı açıklandı.

2020'nin en sert tayfunu olacağı belirtilen Goni Tayfunu, dün başkent Manila'nın bulunduğu Luzon Adası'na ulaşmıştı. Tayfun nedeniyle binlerce kişi tahliye edidi. Filipinler Afet Yönetim Ajansı, Goni Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 16’ya yükseldiğini, 3 kişinin de kayıp olarak rapor edildiğini açıkladı. Filipinler Kızılhaç Başkanı Senatör Richard Gordon ise Goni Tayfunu’nun satteki hızının 310 kilometreye ulaştığını ve Catanduanes'deki çeşitli kasabalarda evlerin yüzde 80'ini yok ettiğini bildirdi.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, bu yılın en güçlü tayfunu olan Goni Tayfunu’nun vurduğu bölgelerde bugün inceleme başlatacak. Duterte’nin Sözcülerinden Harry Roque basın konferansında hedefin aslında sıfır zayiat olması gerektiğini söyleyerek, “Zorunlu tahliye sayesinde daha yüksek can kaybının önüne geçtik” dedi. Raque yaptığı açıklamada, Duterte’nin bugün başkent Manila’ya uçarak tayfundan en çok etkilenen bölgelerde incelemede bulunacağını, bazı alanların havadan denetleneceğini belirtti. Goni Tayfunu Manila’yı vurduğu esnada Duterte’nin felaket bölgesi yerine, memleketi Davao’da olması kamuoyunda bazı eleştirilere neden oldu.

ETİKETLER

filipinlergonitayfunfırtına

Diğer Videolar

Gülmeden duramıyor; "Komşular bile şikayet etti, gelen polislerle gülme krizine girdik"

HES kodu tanımlı olmayan yolcu otobüsün ilerlemesine engel oldu

Gaziantep'te 8 kişinin öldüğü patlamanın yaşandığı hastanedeki servis katından ilk görüntüler

Kümese giren hırsızlar, tavukları çuvala koyup çaldı

ABD'de yanlış adresi basan polisin siyah kadını çıplak halde kelepçelemesine tepki yağdı

Lüks aracıyla karpuz satmıştı, bu kez polis aracıyla tur atıp siren çaldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

AKP’den istifa ederek DEVA’ya geçen Yeneroğlu’ndan, tartışma yaratacak ‘İrfan Fidan’...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Aynı kişiye aşık olan anne ve kızı, canlı yayında tartıştı...

Barış Atay'ın TBMM'de yaptığı konuşma gündem oldu: "Güvendiğiniz padişahınız, o...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Nevşin Mengü'den Prof. Ebubekir Sofuoğlu'na 'fuhuş evi' tepkisi: Hocanın görevi...

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya sahte lise diploması kullanmış...

Erdoğan: AK Parti'yi kapatacağız, destekleyen iş adamların şirketlerine el koyacağız...

Sağlık Bakanı Koca'dan İstanbul açıklaması...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

AKP’den istifa ederek DEVA’ya geçen Yeneroğlu’ndan, tartışma yaratacak ‘İrfan Fidan’...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Aynı kişiye aşık olan anne ve kızı, canlı yayında tartıştı...

Barış Atay'ın TBMM'de yaptığı konuşma gündem oldu: "Güvendiğiniz padişahınız, o...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24