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Filipinler Devlet Başkanı'ndan AB'ye: S.ktirin gidin!

21 Eylül 2016 17:32

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, kendisini eleştiren Avrupa Birliği'ni üye ülkeleri iki yüzlülükle suçladı. ABS-CBN kanalında yer alan habere göre, Duterte, ülkede uygulamaya konulan uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına AB'nin tepki gösterdiğini öne sürdü. Duterte, "Bunu günahlarının kefareti olarak yapıyorlar. S.ktirin gidin" ifadesini kullandı. Duerte, ABD Başkanı Barack Obama için de "O. çocuğu" ifadesini kullanmıştı. AB'de geçen hafta, Filipinler hükümetine yönelik, "yargısız infazlara ve cinayetlere bir son vermesi" çağrısında bulunulmuştu. Duterte'yi hedef alan kararda, "Devlet Başkanı Duterte, uyuşturucu tacirlerini ve adalete karşı koyanları öldüren vatandaşların ve güvenlik güçlerinin peşine düşmeyeceğini alenen belirtmiştir." ifadesi kullanılmıştı.

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