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Filipinler Devlet Başkanı Duterte aşı karşıtlarına seslendi: Tercihini yap; ya aşı ya hapis

25 Haziran 2021 12:12

Filipinler'in Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Covid-19 aşısı olmayı reddeden vatandaşları hapse atmakla tehdit etti.

Başkent Manila'da aşılama kampanyasına katılımın düşük olması üzerine sert bir dille halka seslenen Duterte, aşı olmak istemeyenlerin gözaltına alınması için emir verebileceğini söyledi. Duterte, televizyon kanallarında yayınlanan konuşmasında aşı olmak istemeyenlere hitaben "Tercihini yap, ya aşı ya da seni hapse attırırım." ifadesini kullandı.

Aşı karşıtlarına "ülkeyi terk edin" diyen devlet başkanı, kurallara uymayanların tespit edilmesi için köy muhtarlarına talimat verdiğini de söyledi.

"İsterseniz Hindistan'a ya da başka bir yere, ABD'ye gidin. Ama burada kaldığınız sürece aşı olmalısınız. Olmazsanız size domuzlara uygulanan ivermectin aşısını yaptırırım."

Sert çıkışları ile tartışmalı sözleriyle tanınan Duterte, aşı tedariğinde yaşanan sıkıntıdan zengin ülkelerin adil davranmamasını sorumlu tuttu.

Ülkede bugüne kadar 1 milyon 364 bin 239 Covid-19 vakası kaydedilirken virüs nedeniyle 23 bin 749 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 110 milyon nüfusa sahip ülkede, 20 Haziran itibariyle yaklaşık 2,1 milyon kişiye aşının iki dozu da uygulandı.

Kaynak: euronews

Rodrigo DuterteFilipinler'Devlet BaşkanıCovid-19 aşısıya aşı ya hapis

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