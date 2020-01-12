Filipinler’de yanardağ faaliyete geçti: 8 bin kişi tahliye edildi, uçuşlar askıya alındı

Filipinler’de Taal Yanardağı’nın yeniden faaliyet geçerek kül püskürtmesi üzerine 8 bin kişi bölgeden tahliye edildi. Manila Uluslararası Havaalanı'nda uçuşlar askıya alındı.

Yaklaşık 1 kilometre yüksekliğe kül püskürten yanardağda meydana gelen patlama sonucu sarsıntılar yaşandı.

Manila Uluslararası Havalimanı tarafından yapılan açıklamada, “Ninoy Aquino Uluslararası Havaalanı'ndaki uçuşlar, Taal Yanardağı'nın kül püskürtmesi nedeniyle geçici olarak askıya alındı” denildi.

Yanardağdan yükselen dumanlar arasında yoğun şimşek çakmaları görülmesi üzerine, çevredekiler panik yaşadı.

Başkent Manila’nın güneyindeki yanardağda meydana gelen patlama sonrası 8 bin kişi bölgeden tahliye edildi. Filipin Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü, tehlike seviyesini 3 olarak açıkladı.