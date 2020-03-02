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Filipinler'de haksız yere işten atıldığını söyleyen güvenlik görevlisi 50 kişiyi rehin aldı

02 Mart 2020 13:15

Filipinler’de bir güvenlik görevlisi, işine son verildiği AVM’ye silahla girerek yaklaşık 50 kişiyi rehin aldı. Polis, saldırgan ile temaslarını sürdürürken, operasyon için bölgeye özel kuvvetlerin sevk edildiği belirtildi.

AVM'deki kişileri rehin alan güvenlik görevlisinin açtığı ateş sonucu bir kişi yaralandı. Güvenlik görevlisi yaralanan kişinin AVM’den çıkarılmasına izin verdi.

Saldırgan, polisten eski iş arkadaşları ve basın ile konuşmayı talep etti.

Saldırganla iletişimleri sürdüren polis ekiplerinden yapılan açıklamada, saldırganın AVM’de güvenlik görevlisi olarak çalıştığı, işinden kovulunca bunalıma girdiği ve kovulmasını 'haksız muamele' olarak değerlendirdiği ifade edildi.

Rehin alma krizi sürüyor

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