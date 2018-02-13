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Filipin lideri Duterte: Komünist kadın isyancıları öldürmeyin, vajinalarından vurun

13 Şubat 2018 19:52

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, katıldığı bir etkinlikte askerlere komünist kadın isyancıları 'öldürmemeleri ancak vajinalarından vurmaları' emrini vereceğini söyleyen Duterte'nin sözlerine insan hakları örgütleri tepki gösterdi. Sputnik'in haberine göre, sözlerinin devamında hayali bir generalle bir asker arasındaki telefon konuşmasını canlandıran Duterte şunları söyledi: "Orada kadınlar var mı? Ellerinde silahlar var mı? Evet efendim var. Savaşçılar. Amazonlar. O zaman onları vajinalarından vurun. Ben de bunu yapacağım. Askerlere söyleyin. Valinin yeni bir emri var. Sizi öldürmeyeceğiz. Sadece vajinanızdan vuracağız, böylece vajina olmayacak, işe yaramaz olacaklar" ifadelerini kullandı. İnsan hakları örgütleri ise Duterte'nin açıklamalarını kınadı. Karapatan örgütünün Genel Sekreteri Cristina Palabay açıklamasında "Duterte, uluslararası insan hakları kanunlarının en kötü ihlallerini kışkırtan ağzı köpürmüş bir faşist olarak kendini gösterdi" dedi. Duterte'nin sözlerinin cinsel şiddet ve savaş suçlarını teşvik edebileceğini söyleyen Parabay "Sözleri deli bir adamın tiranlığını, çılgınlığını ve maçoluğunu sergilediği son örnek" diye niteledi. ABD merkezli İnsan Hakları İzleme (HRW) örgütü de açıklamasında Duterte'nin sözlerinin 'kadınlar hakkında yaptığı mizojinik (kadın düşmanı), alçaltıcı ve onur kırıcı açıklamalarının devamı' olduğunu belirtti.

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