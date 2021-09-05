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'Filenin Sultanları'ndan Avrupa üçüncülüğü sonrası ‘Naim’li kutlama

'Filenin Sultanları', maç sonrası büyük sevinç yaşarken o anları Eypio’dan ‘Naim’i hep bir ağızdan söyleyerek kutladı

05 Eylül 2021 12:47

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda'yı yenerek Avrupa üçüncüsü oldu. 'Filenin Sultanları', maç sonrası büyük sevinç yaşarken o anları Eypio’dan ‘Naim’i hep bir ağızdan söyleyerek kutladı. 

CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası üçüncülük maçında Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, üçüncülük maçında Hollanda’yı set vermeden devirdi ve bronz madalya kazandı.

Avrupa üçüncüsü olan ‘Filenin Sultanları’, maç sonrası yaptığı kutlamada Eypio’dan ‘Naim’i hep bir ağızdan söyleyerek coştu.

Eypio’nun ‘Naim’ adlı şarkısı, ‘Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu’ filminde kullanılmıştı.

Avrupa Şampiyonası’nda sergilediği performansla alkış alan ‘Filenin Sultanları’, sadece yarı finalde Sırbistan’a mağlup olarak Avrupa üçüncüsü oldu.

‘Naim’ şarkısının sözleri:

"Bıraktım geldim evimi geride, adımı aldılar kan karıştı terime

Demişti anam bana buz da olsan erime, kaldırdım dünyayı dertlerimin yerine

Bıraktım geldim evimi geride, adımı aldılar kan karıştı terime

Demişti anam bana buz da olsan erime, kaldırdım dünyayı dertlerimin yerine

Omuzumda dünya yükü öyle koçum adım atıyorum

Saçlarıma rüzgar vuruyor Onlar bana isim arıyor, kül sandılar alev alıyorum

Bu devran döner bir gün dönme sakın yolundan

Hapislere düşmesin de girmesinler kolundan

Bir ağrı var solumdan, türküler kulağımda Öyle çok kalp kırdılar ki kırdığım rekorumdan fazladır

Bu mevsimde

Memleketim nazlıdır

Anam dedi yazgıdır, mapuslar esaslıdır Razgırad'da düğünlerin hepsi sözlü sazlıdır

Sen de çalma lütfen böyle kalbim bak hasarlıdır

Dağlar belki karlıdır, yollar uzun kanlıdır

Güneş doğar her bir gün ve her gün beni kandırır

Türkiyem hiç dilimden düşmeyen bir şarkıdır

Bir derdin varsa söyle Naim gelir kaldırır

Zalim dünyama olmuş herkes alim

Hayat sana ağır geldi kalmadı mecalin

Kalbimizde varsın bizim her zaman her daim

Şampiyondur küçük dev Süleyman oğlu Naim

Bıraktım geldim evimi geride, adımı aldılar kan karıştı terime

Demişti anam bana buz da olsan erime, kaldırdım dünyayı dertlerimin yerine

Bıraktım geldim evimi geride, adımı aldılar kan karıştı terime

Demişti anam bana buz da olsan erime, kaldırdım dünyayı dertlerimin yerine

Omuzumda dünya yükü öyle koçum adım atıyorum

Saçlarıma rüzgar vuruyor

Onlar bana isim arıyor, kül sandılar alev alıyorum"

filenin sultanlarıvoleybolTürkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı

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