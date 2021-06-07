Fil, içinde çalışanın bulunduğu araca bir anda böyle saldırdı

07 Haziran 2021 20:40
Güney Afrika’daki tabiat parkında bir fil, bir akaryakıt firmasına ait araca saldırıp kaputuna zarar verdi.
Güney Afrika’daki Hoedspruit kasabasında bir akaryakıt şirketine ait araç, filin saldırısına uğradı.
Şirket çalışanı Norman Nukeri bir müşterisinin kulübesine gittiği sırada tabiat parkında karşısına bir fil çıktı.
Fili görünce aracını durduran Nukeri, bir süre filin uzaklaşmasını bekledi.
Ancak kızgın fil aniden araca doğru koştu ve saldırmaya başladı.
Filin saldırısı sonucu aracın kaputu zarar gördü.
Şoför filin saldırısı sırasında sakinliğini korumaya çalışsa da korku dolu anları araç kamerasına kaydedildi.
Kaynak: İHA
© Tüm hakları saklıdır.