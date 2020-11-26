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Fikri Sağlar'ın koruması Alaattin Çakıcı, Mehmet Ağar, Engin Alan ve Korkut Eken'in fotoğrafının çıktığı gün kaldırıldı

"Tek bir polis, o da çağırdığım takdirde gelecek artık”

26 Kasım 2020 09:45

Eski Devlet Bakanı Fikri Sağlar, Halk TV'de Şirin Payzın ile "Sözüm Var" programında dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Sağlar; Alaattin Çakıcı, Mehmet Ağar, Engin Alan ve Korkut Eken’in birlikte Bodrum’da verdiği fotoğraf sonrası korumalarının kaldırıldığını söyledi.

Susurluk kazasından bu yana, 26 yıldır, devletin kendisini tehdit altında görerek koruma sağladığını söyleyen Sağlar, “O fotoğrafın çekildiği gün benim de korumalarım kaldırıldı. Tek bir polis, o da çağırdığım takdirde gelecek artık” ifadelerini kullandı.

Sağlar, İçişleri Bakanlığından koruma talebinde bulunduğunu ancak "Tasarruf" denilerek talebinin önce reddedildiğini daha sonra ise "Gelecek yılki güvenlik toplantısında gündeme getireceğiz" denildiğini söyledi.

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Eski Devlet Bakanı Fikri SağlarŞirin PayzınSözüm Varkorumaları kaldırıldıSusurluk kazasıAlaattin ÇakıcıMehmet AğarEngin AlanKorkut Ekenfotoğraf

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