Fikret Orman, Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin detaylarını anlattı: Racon mevzusu

Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü ile ilgili Beşiktaş eski başkanı açıklamalarda bulundu. O gece mekanda birlikte olduklarını söyleyen Fikret Orman, yaşanan olayla ilgili detaylar vererek cinayetin iddia edildiği gibi 65 bin TL'lik bir alacak verecek meselesinden kaynaklanmadığını söyledi.

O gece yaşanan olaydan hemen önce mekandan ayrılan Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman detayları Halk TV canlı yayının da Timur Soykan'a anlattı. Olayın 65 bin TL'den kaynaklanmadığını ifade eden Orman, daha önce konuşulmayan detaylar hakkında açıklamalarda bulundu.

Fikret Orman, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünden hemen önce birlikte olduklarını söyleyerek, "Şafak bana çok yakın biriydi. Ben onun abisi sayılırdım. Her zaman bir sıkıntısı olsa gelip bana anlatırdı. Olay yaşanmadan önce zaten beraberdik. Gayet mutluydu ve hiçbir sıkıntısı yoktu. Beşiktaş ile ilgili bir toplantı değil, sohbet amaçlı önceden görüşelim dedi görüştük" dedi.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili bilgiler veren Fikret Orman, konunun 65 bin TL'nin ötesinde olduğunu vurguladı. Orman, "Yasadışı bahis falan benim duyduğum şeyler değil. Bunu emniyet güçlerimiz zaten araştırıyordur. Benim duyduğum olay, bir ev alımı olmuş, buranın üstüne ek para istenmiş. Ama konu 65 bin tl değil de bir racon mevzusu. Benim duyduklarım bunlar. Zaten yapan çocuk da 1997'li" dedi.