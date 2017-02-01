Fikret Orman: Hamdolsun Fenerbahçe ile Galatasaray'ı kardeş yaptık

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yeni transferlerin toplu imza töreninin ardından gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe’nin kendileriyle ilgili açıklama yapmasıyla ilgili olarak, “Herkes kendi kulübüyle ilgilensin” dedi. Taraftar yasağının kalkması konusunda öncü olduklarını söyleyen Fikret Orman, sözlerini şöyle tamamladı: "Şimdi de hamdolsun Fenerbahçe ve Galatasaray'ı kardeş yaptık. Onlar da birbirlerinin haklarını korumaya başladı. Daha Türk Futbolu için ne yapacağız! Kulüpler Birliği'nde gündemde seçim konusu yok. Fenerbahçe dışında seçim isteyen yok. Zaten Fenerbahçe, başkanlık makamıyla değil, asbaşkanlık makamıyla temsil ediliyor. Bunu da bir gözden geçirmek gerekiyor."