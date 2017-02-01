T24 LogoT24 Logo
Haberler

Fikret Orman: Hamdolsun Fenerbahçe ile Galatasaray'ı kardeş yaptık

01 Şubat 2017 14:12

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yeni transferlerin toplu imza töreninin ardından gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe’nin kendileriyle ilgili açıklama yapmasıyla ilgili olarak, “Herkes kendi kulübüyle ilgilensin” dedi. Taraftar yasağının kalkması konusunda öncü olduklarını söyleyen Fikret Orman, sözlerini şöyle tamamladı: "Şimdi de hamdolsun Fenerbahçe ve Galatasaray'ı kardeş yaptık. Onlar da birbirlerinin haklarını korumaya başladı. Daha Türk Futbolu için ne yapacağız! Kulüpler Birliği'nde gündemde seçim konusu yok. Fenerbahçe dışında seçim isteyen yok. Zaten Fenerbahçe, başkanlık makamıyla değil, asbaşkanlık makamıyla temsil ediliyor. Bunu da bir gözden geçirmek gerekiyor."

ETİKETLER

Fikret OrmanGalatasarayFeerbahçekardeşhamdolsunyaptıkBeşiktaş başkanı

Diğer Videolar

Orman yangınlarıyla boğuşan Avustralya'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı!

Ercan Kesal'ın yazıp yönettiği ilk uzun metraj film 'Nasipse Adayız' prömiyerini Rotterdam'da yapacak

Oteli kaynar su bastı; 5 kişi hayatını kaybetti

Kanada'nın doğusunda rekor yağış; kar kalınlığı 10 saatte 2 metreye ulaştı

İstanbul'da kar kapıya dayandı; Silivri ve Çatalca'da yollar beyaza büründü

Ceren Özdemir'in katiline ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi; Ceren'in ailesi 'Adalet yerini buldu ama acımız dinmeyecek' dedi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24