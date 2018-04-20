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Spor

Fikret Orman: Bizim stadımızda da gerginlik vardı, ama hiç böyle olaylar olmadı

20 Nisan 2018 02:36

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, tatil edilen olaylı Fenerbahçe derbisi sonrası konuştu. Orman, yaşananların çok üzücü olduğunu dile getirirken şu sözleri söyledi; "Üzücü bir gün, istenmeyen şeyler yaşandı. Derbiler, özellikle Fenerbahçe-Beşiktaş maçları biraz gergin geçiyor. Bunun benzeri bizim stadımızda da oldu ama hiç böyle olaylar olmadı. Bu bir güvenlik zaafiyeti. Fenerbahçe'nin iç işleriymiş falan bunlar bizi alakadar eden şeyler değil. Bu gibi olaylarla kamuoyu futboldan soğutulmaya başlatılıyor"

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