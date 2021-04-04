Fikret Bila: Emekli amirallerin bildirisinde darbe çağrısı yok, aksine FETÖ'cü subayların darbe girişimine işaret ediliyor

T24 yazarları gazeteci Fikret Bila ve T24 Ankara Temsilcisi Gökçer Tahincioğlu, 103 emekli amiralin 'Montrö' ve 'tarikattaki amiral' bildirisini ve bildiri üzerinden gelişen tartışmaları yorumladı. Bila, emekli amirallerin bildirisinde darbe çağrısı olmadığının altını çizerek, "Aksine FETÖ'cü subayların darbe girişimine işaret ediliyor" değerlendirmesini yaptı.

Bila, "Bildiriyi okuyunca, bu bildirinin iktidar tarafından fırsat olarak değerlendirileceğini düşündüm, gerçekten de öyle oldu." düşüncesini dile getirdi.

Bila, "Birkaç gün daha tartışılır, sonra gündem değişir. Dolayıyla bu açıklamalarda birkaç gün gündemi kapatmaya yarayacak bir malzeme olarak tarihe geçer" yorumunu yaptı.

Fikret Bila, amirallerin 'cübbeli amiral' görüntüsü üzerinden 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini hatırlattığını belirterek, "Amiraller, FETÖ'cü subayların darbe girişimine işaret ediyor" dedi.

126 büyükelçinin Montrö bildirisini de hatırlatan Bila, "Bir soruşturma açılmadı. Demek ki savcılar bu açıklamayı Anayasal güvence olarak değerlendirdiler. Amiraller yapınca 'darbe' olarak nitelendirildi. Burada bir çifte standart var" ifadesini kullandı.

103 emekli amiral, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkin sözleri sonrası başlayan tartışmalara ve Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı'nın "takke ve cübbe" giydiği bir fotoğrafının basına yansımasına ilişkin olarak bildiri yayımladı. Bildiri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.