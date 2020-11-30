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Figen Yüksekdağ, Gülten Kışanak ve Sebahat Tuncel'in koğuşları basıldı; kalem ve kitaplarına el kondu

Tanrıkulu: Cezaevinde bile 'Biz size baskı yaparız, sizin geleceğe dair söz söylemenize engel oluruz' diyorlar

30 Kasım 2020 12:06

Abdullah Öcalan'a uygulanan tecrit ve  cezaevlerindeki hak ihlallerini protesto amaçlı başlatılan açlık grevinin üçüncü gününde Kandıra 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, eski DBP Eş Genel Başkan Sebahat Tuncel, eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Gülten Kışanak ve eski HDP Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel ile çok sayıda tutuklunun koğuşu basıldı.

Baskının, Çağlar Demirel'in, açlık grevi kararını duyurmasının ardından gerçekleştiği belirtildi. Bianet'in Mezopotamya Haber Ajansı'na dayandırdığı haberine göre, siyasetçilerin tuttuğu notlar, savunmaları, şiir ve edebiyat çalışmalarının yanı sıra kalem ve kitaplarına da el konuldu.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da Periscope üzerinden yaptığı yayında konuyla ilgili Yüksekdağ, Kışanak, Tuncel 4 yıldan daha fazladır cezaevindeler. Ne yapacaklar kendi odalarında, okuyacaklar, yazacaklar... Yazdıklarına, notlarına el konuldu. Cezaevinde bile 'Biz size baskı yaparız. Sizin geleceğe dair söz söylemenize engel oluruz' diyorlar. Mesele bu" diye konuştu. 

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