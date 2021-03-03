FIFA anketinde kazanan Alex oldu; "Hagi mi daha iyi sen mi?" sorusuna daha önce böyle yanıt vermiş...

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FIFA'nın sosyal medya platformu Twitter hesabında yapılan "Kim daha iyiydi?" anketinde Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza, Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi'nin önünde yer aldı. Bunun üzerine Alex'in 2018 yılında 'Ciddiyetten Uzak' isimli Youtube kanalında "Hagi mi Alex mi?" sorusuna "Hagi" yanıtını verdiği görüntüler de sosyal medyada sıkça paylaşıldı.

Alex o yayında spor yorumcusu Mehmet Demirkol'un sorusu üzerine şu yanıtı verdi;

"Hagi, çünkü o benim küçükken referanslarımdan biriydi. Ufakken, oynarken Hagi'nin yaptıklarına bakıyordum. Galatasaray'a geldiği dönemde de onu takip ediyordum ben. Avrupa'daki dönemi de biliyorum. Bu yüzden çocukken takip ettiğim, bir şeyler aldığım birisiyle kendimi karşılaştırdığım zaman yine aynı cevabı veririm. Dönemler farklı, o tartışılır. Ancak yine de Hagi... Hayatımda öğrendiğim bir şey var; biri senden daha önce geldiyse ve başarılı olduysa, sen de ondan bir şeyler öğrendiysen, o kişiye saygı duymalısın. Ancak tabii bunları söylerken kendimi de küçültmüyorum. Sadece ona duyduğum saygıyı gösteriyorum. Ben de iyi şeyler yaptım, ben de kaliteli bir ayaktım ama bunların hiçbiri örnek aldığım bir insana olan saygımı azaltmaz."

TIKLAYINIZ - FIFA'nın "Kim daha iyiydi, Hagi mi Alex mi" anketi sonuçlandı; kazanan Alex oldu