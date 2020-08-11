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Fidye için kaçırılan Afgan vatandaşı elleri ve gözleri bağlı şekilde kurtarıldı

Afganistan'daki ailesinden 15 bin dolar istediler

11 Ağustos 2020 13:39

Ankara'da kaçırılan Afganistan uyruklu Muhammed R. Gasp Büro ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözleri ve elleri bağlanmış şekilde bulunarak kurtarıldı.

Türkiye'de 4 yıldır yaşayan ve inşaat işleri ile uğraşan Afganistan Uyruklu Muhammed R. isimli kişi arkadaşı H.M'ye 15 gündür ulaşamadığı gerekçesi ile polise başvurdu. Hacıbayram Mahallesi'nde ikamet eden H.M ile ilgili polis çalışmalara başladı.

Muhammed R. 1 Ağustos'ta H.M'nin Afganistan' da bulunan ailesinin kendisine bir resim ve video gönderdiğini, H.M. nin kaçırılmış olduğunu ve kendilerinden 15 bin dolar para istenildiğini belirtti. Fidye isteyen kişilerin parayı göndermezlerse H.M'yi öldürecekleri yönünde tehdit ettiklerini belirtti. Telefonla aileyi bir kaç kez arandıklarını, para için süre verdiklerini, arayan kişilerin de Farsça konuştuklarını ayrıca mesajları da Farsça ilettiklerini söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, H.M. kaybolmadan önce iş görüşmesi yaptığı ve telefondaki kişinin inşaat işi var diyerek H.M. yi çağırdığını belirledi. Telefon üzerinde yapılan incelemede numaranın Afgan uyruklu Z.S. tarafından kullanıldığı tespit edildi.

Zanlılar cezaevine gönderildi

Zanlının ifadeleri doğrultusunda H.M'nin, bir arkadaşına ait olan Mamak'taki bir adreste tutulduğu belirlendi. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, H.M'yi adreste elleri kolları bağlı bir şekilde buldu. Gözaltına alınan Z.S ve arkadaşı sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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